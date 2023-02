Freyburg - Der Sekthersteller Rotkäppchen-Mumm zieht am Dienstag (11.00 Uhr/Online-Pk) Bilanz, wie das Geschäft 2022 verlaufen ist. Zudem gibt die Firma einen Ausblick auf die kommenden Monate, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH mit Sitz in Freyburg (Unstrut) gilt in Deutschland als Marktführer beim Sekt. Das Unternehmen beschäftigt an mehreren Standorten rund 1000 Menschen.

Zum Sortiment gehören auch Wein, Prosecco und Spirituosen. 2021 und 2020 betrug der Umsatz der Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien bisherigen Angaben nach jeweils rund 1,2 Milliarden Euro. Im Vor-Coronajahr 2019 hatte er bei 1,1 Milliarden Euro gelegen. Angaben zum Gewinn macht das Familienunternehmen nicht.