Erfurt - Die Zahl der Erwerbstätigen in Thüringen nimmt stetig ab. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ging die Zahl der im Berufsleben stehenden Menschen im ersten Vierteljahr 2025 um 0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zurück. Das war der nahezu stärkste Rückgang bundesweit, wie aus den Angaben der Statistiker hervorgeht. Nur im Saarland verringerte sich die Zahl der Erwerbstätigen prozentual noch stärker (minus 1 Prozent).

In den ersten drei Monaten dieses Jahres hatten im Durchschnitt 1.005.200 Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat. Der aktuelle Rückgang sei mit einem Minus von 9.000 Erwerbstätigen so hoch ausgefallen wie in keinem der Vierteljahre seit Beginn des ununterbrochenen Abwärtstrends vor etwa zwei Jahren. 2018 hatte es in Thüringen nach früheren Angaben der Statistiker noch 1.046.300 Erwerbstätige gegeben.

Auch im Bundesdurchschnitt ist ein Rückgang der Erwerbstätigenzahl zu verzeichnen. Sie nahm im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,1 Prozent ab.