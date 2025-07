Oldenburg - Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat ein Testspiel beim VfB Oldenburg nur knapp gewonnen. Beim 2:1 (0:1)-Sieg gegen den Regionalliga-Club trafen Jean-Luc Dompé (72.) und Guilherme Ramos (87.) vor 10.000 Zuschauern erst spät für den HSV. Der 27 Jahre alte Ramos spielte zuletzt auf Leihbasis für den portugiesischen Erstligisten CD Santa Clara auf den Azoren und soll die Hamburger eigentlich wieder verlassen.

Der gebürtige Hamburger Mats Facklam brachte die Oldenburger in der 18. Minute in Führung. Der HSV tat sich gegen den Viertligisten sehr schwer. Allerdings schonte Trainer Merlin Polzin am Sonntag auch wichtige Spieler wie die beiden Neuzugänge Rayan Philippe und Nicolai Remberg, die beide am Vortag beim 8:1-Testspiel-Sieg gegen den TSV Elstorf ihr HSV-Debüt gegeben hatten.