Rückkehrer Timo Werner startet bei RB gegen den 1. FC Köln

Leipzig - Fußball-Nationalspieler Timo Werner gibt nach zwei Jahren sein Comeback in der Fußball-Bundesliga und bei RB Leipzig. Trainer Domenico Tedesco stellte den 26-Jährigen vier Tage nach dessen Verpflichtung vom FC Chelsea in die Startformation der Sachsen im Duell am Samstag mit dem 1. FC Köln. Dafür muss André Silva auf der Bank Platz nehmen. Auch Kevin Kampl ist zunächst Reservist, seinen Platz nimmt Dominik Szoboszlai ein. Für den verletzten Lukas Klostermann rückt Mohamed Simakan in die Abwehr. Konrad Laimer steht erneut nicht im Kader.

Auch bei den Kölnern gibt es im Vergleich zum 3:1 gegen den FC Schalke vor einer Woche drei Änderungen. Für Benno Schmitz, Kingsley Schindler und Julian Chabot spielen Timo Hübers, Eric Martel und Kingsley Ehizibue.