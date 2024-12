Nach engen 40 Minuten verlassen die Niners in Ludwigsburg das Parkett als Verlierer. Die Defensiven dominieren, 21 Ballverluste kosten den möglichen Erfolg.

Rückschlag für Chemnitz: Knappe Niederlage in Ludwigsburg

Chemnitz verliert in Ludwigsburg mit 65:69.

Ludwigsburg - Die Basketballer der Niners Chemnitz haben den möglichen siebten Saisonsieg in der Bundesliga verpasst. Die Sachsen verloren ihr Gastspiel bei den MHP Riesen Ludwigsburg 65:69 (35:34) und mussten damit den bisherigen Achten in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen.

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Hunter Maldonado (16 Punkte), Ezra Manjon, Joel Scott (je 12) und Yorman Polas Bartolo (11). Bei den Chemnitzern konnten nur Olivier Nkamhoua (18) und Victor Bailey Jr. (17) und DeAndre Lansdowne (11) zweistellig punkten.

Zu viele Ludwigsburger Offensiv-Rebounds

Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und bauten ihre 15:14-Führung nach dem ersten Viertel bis zur 15. Minute auf 30:19 (16.) aus. Doch bis zum Seitenwechsel kämpfte sich Ludwigsburg wieder auf einen Zähler heran und drehte nach dem Seitenwechsel mit einem 19:3-Lauf auf 53:38 (28.) die Partie.

Doch die Niners steckten nicht auf und hatten beim 57:55 (35.) sogar wieder die Nase vorn. Mit einem erneuten Zwischenspurt auf 67:60 (38.) sorgten die Ludwigsburger danach für die Entscheidung. Die Chemnitzer trafen in der von viel Defensive geprägten Partie zwar etwas besser aus dem Feld. Aber am Ende brachten die 21 Ballverluste sowie die 24 Offensiv-Rebounds der Ludwigsburger die Gäste um den Sieg.