Eisenach - Die Bekanntgabe der vorzeitigen Auflösung des Vertrages von Trainer Misha Kaufmann vonseiten der Vereinsspitze des ThSV Eisenach hat Spuren hinterlassen. Die Thüringer verloren ihr Heimspiel gegen den TBV Stuttgart mit 25:29 (14:16) und kassierten damit die vierte Heimniederlage in dieser Saison. Den größten Anteil am Erfolg der Stuttgarter hatten Kai Häfner (6), Lenny Rubin und Achilleas Toskas (je 5). Für die Hausherren erzielten Gian Attenhofer (6), Filip Vistorop (5) und Marko Grgic (5/2) die meisten Treffer.

Die Eisenacher liefen nach dem 4:4 (8.) in dieser Begegnung lange Zeit einem Rückstand hinterher. Immer wieder scheiterten die Gastgeber an Stuttgarts Keeper Samir Bellahcene, leisteten sich einfache technische Fehler und lagen nach 39 Minuten mit 18:22 zurück. Mit einem Kraftakt kamen die Eisenacher noch einmal in die Partie zurück, glichen zum 24:24 (48.) aus und lagen in der Begegnung mit den Schwaben beim 25:24 (50.) erstmals vorn. Doch in der Schlussphase zeigte Marko Grgic zweimal Nerven am Siebenmeterpunkt, sodass die Gäste die Partie wieder in ihre Richtung drehen konnten.