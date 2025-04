Dresden - Dynamo Dresden muss im Kampf um die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga auf Andi Hoti verzichten. Der Innenverteidiger zog sich im Training eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus. Ob der Drittliga-Tabellenführer überhaupt noch einmal auf den ausgeliehenen 22-Jährigen zurückgreifen kann, ist offen.

„Der Ausfall von Andi schmerzt uns. Nachdem er im Winter zu unserer Mannschaft gestoßen ist, konnte er sich schnell integrieren und darüber hinaus einen festen Platz in unserer Defensive einnehmen“, sagte Sportchef Thomas Brendel.

Hoti war im Winter leihweise von Magdeburg nach Dresden gewechselt. Der Nationalspieler des Kosovo erkämpfte sich schnell einen Stammplatz und war in den vergangenen Wochen in der Innenverteidigung gesetzt. Beim 2:2 gegen Ingolstadt am Mittwochabend fehlte Hoti bereits.