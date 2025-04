Er hat das BSW in Brandenburg mit aufgebaut. Nun will er den Posten als Landeschef überraschend abgeben. Warum?

Potsdam - Die Brandenburger SPD hält die Koalition mit dem BSW trotz des angekündigten Rückzugs von Finanzminister Robert Crumbach als Landeschef weiter für stabil. „Ich habe Respekt vor der Entscheidung von Robert Crumbach - gerade vor dem Hintergrund des noch im Aufbau befindlichen Landesverbandes des BSW“, sagte Generalsekretär Kurt Fischer der Deutschen Presse-Agentur.

„Zugleich bin ich mir sicher, dass er auch in Zukunft als Finanzminister und stellvertretender Ministerpräsident ein klarer Stabilitätsanker unserer gemeinsamen Koalition sein wird.“

Crumbach kündigt Rückzug als Landeschef an

Der Finanzminister und Vize-Regierungschef Crumbach hatte angekündigt, dass er noch in diesem Jahr den Landesvorsitz aufgeben will. Als Grund gab er in der „Welt“ die Doppelbelastung von Partei- und Regierungsamt an.

Der Schritt ist auch vor dem Hintergrund einer Debatte über die Trennung von Ministeramt und Parteiamt im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zu sehen. In Thüringen wollen die Landeschefs Katja Wolf und Steffen Schütz trotz parteiinterner Konkurrenz wieder antreten. Das stößt in der Bundesspitze auf Kritik.