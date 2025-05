Champions-League-Finale Rummenigge lobt Ex-Münchner - Kein Hadern mit Bayern-Aus

Yann Sommer und Benjamin Pavard kehren in die Münchner Arena zurück. Die früheren Bayern-Profis wollen mit Inter Mailand die Saison krönen. Karl-Heinz Rummenigge verrät, was ihm an Sommer imponiert.