Ein glücklicher Gewinner hat im Landkreis Celle sechs Richtige im Lotto „6 aus 49“ getippt - jetzt winkt ihm ein Millionensegen.

Celle/Hannover - Ein Glückspilz aus dem Landkreis Celle hat im Lotto-Klassiker „6 aus 49“ mehr als eine Million Euro gewonnen. Der glückliche Gewinner habe am Samstag sechs Richtige getippt und erhalte nun 1.337.669,80 Euro, teilte Lotto Niedersachsen mit. Nur die korrekte Superzahl habe auf dem Online-Lottoschein gefehlt, um den Jackpot zu knacken.

Die Chance auf den Jackpot im Lotto ist verschwindend gering - sie liegt nach Angaben der Lotto-Gesellschaft bei etwa 1:140 Millionen. Im laufenden Jahr gab es in Niedersachsen bislang 132 Gewinne von mindestens 100.000 Euro in einer Lotterie, 18 davon waren Millionengewinne.