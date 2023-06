Kamenz - Die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen ist im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,5 Prozent gestiegen. Demnach gab es rund 2 Millionen Erwerbstätige in Sachsen, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Damit lag die Zahl der Erwerbstätigen in Sachsen so hoch wie noch nie in einem ersten Quartal. Allerdings blieb das Wachstum deutlich hinter der gesamtdeutschen Entwicklung von plus 1 Prozent zurück.

Der Anstieg der Erwerbstätigenzahl betraf ausschließlich die Dienstleistungsbereiche. Zudem gab es in Sachsen einen Rückgang bei den Selbstständigen, aber einen Zuwachs bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern von 11.500 Menschen. Deutschlandweit erhöhte sich im ersten Quartal aber die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne marginal Beschäftigte wesentlich deutlicher als in Sachsen.