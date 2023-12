Chemnitz - Knapp 40 Paletten mit Bau- und Dämmmaterial haben am Mittwochabend auf dem Außengelände einer Firma in Chemnitz-Rabenstein gebrannt. Die Feuerwehr war rund fünf Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen, wie die Polizei Chemnitz am Donnerstag mitteilte. Das Feuer hatte demnach eine starke Rauchentwicklung ausgelöst. Menschen wurden nicht verletzt und die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.