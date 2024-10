Weimar - Der Weimarer Zwiebelmarkt heißt am zweiten Oktoberwochenende wieder seine Gäste willkommen. Zum ältesten Volksfest Thüringens schlagen rund 400 Händler und Aussteller ihre Stände in der Innenstadt auf, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Zudem lockten ein halbes Dutzend Kulturbühnen und spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche zur 371. Ausgabe des Zwiebelmarktes.

Im Mittelpunkt stehen die traditionellen rot-weißen Zwiebelzöpfe aus dem nordthüringischen Städtchen Heldrungen (Kyffhäuserkreis). Für die kunstvoll geflochtenen Rispen bauen die Heldrunger zwei jahrzehntealte weiße und rote Sorten an. Rund 50 Zwiebelbauern - und damit in etwa genauso viele wie im Vorjahr - bieten den Angaben nach ihre Produkte an.

Eröffnet wird der Weimarer Zwiebelmarkt am 11. Oktober mit dem Anschnitt und der Verkostung eines Zwiebelkuchens durch Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos). Im vergangenen Jahr lockte der Zwiebelmarkt rund 250.000 Besucher an.