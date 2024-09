Fridays for Future hat zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. Auch in Thüringen sind dazu Menschen auf die Straße gegangen.

Jena - Für den Klimaschutz haben am Feiertag auch Thüringer demonstriert. In Jena zogen nach Polizeiangaben rund 400 Menschen durch die Innenstadt. Die Demonstration sei störungsfrei verlaufen. Auch in Suhl war eine Kundgebung angemeldet worden, zu der sich laut Polizei aber nur sieben Teilnehmer versammelten.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hatte im Zuge des sogenannten globalen Klimastreiks zu bundesweiten Kundgebungen in rund 110 Orten aufgerufen. Proteste waren in allen Bundesländern geplant - darunter in Großstädten wie Berlin, Köln, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig. Die Klimaschützer fordern hierzulande den Kohleausstieg schon bis 2030 statt bis 2038 und eine zu 100 Prozent erneuerbare Energieversorgung bis 2035.