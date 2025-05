Weimar - Chromblitzende Klassiker und automobile Leidenschaft: Rund 90 Oldtimer sind an diesem Wochenende auf ihrer Tour durch Thüringen zu bestaunen. Es ist bereits die 29. Oldtimerfahrt des ADAC Hessen-Thüringen. Die Fahrzeuge haben eine Erstzulassung von den 1930er Jahren bis zur Jahrtausendwende.

Die Ausfahrt führt die Teilnehmer in zwei Etappen durch die abwechslungsreichen Landschaften des Thüringer Meers und Schiefergebirges sowie durch den Thüringer Wald. Die Oldtimer-Fahrer könnten dabei auch ihr Fahrgefühl in verschiedenen Sonderprüfungen unter Beweis stellen, teilte der ADAC weiter mit.

Nirgendwo zeigten sich historische Entwicklung und technischer Fortschritt auf vier Rädern so geballt wie bei einer Oldtimerfahrt des ADAC, so Oliver Reidegeld, Sprecher des ADAC Hessen-Thüringen. Im Gegensatz zu einem Museum seien die Fahrzeuge hier auf der Straße in Aktion zu erleben. Sie werden von ihren Besitzen in liebevoller Arbeit in Schuss gehalten.