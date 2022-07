S-Bahn ab Montag unterbrochen: Alex-Tunnel gesperrt

Berlin - Fahrgäste der wichtigen Berliner S-Bahnstrecke zwischen Ostbahnhof und Zoologischer Garten müssen ab kommenden Montag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Wegen Gleis- und Weichenerneuerungen werden die Linien S3, S5, S7 und S9 rund zweieinhalb Wochen unterbrochen sein, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte.

Zunächst werde der Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Zoologischer Garten gesperrt sein. Die S-Bahnen werden auf dieser Strecke bis zum 18. Juli gar nicht fahren, wie eine Sprecherin sagte. Mit dem Ende dieser Bauarbeiten beginnt die Sperrung auf dem zweiten Abschnitt zwischen dem Ostbahnhof und dem Bahnhof Friedrichstraße. Hier werden die S-Bahnen bis zum 28. Juli nicht fahren.

Nach Angaben der Deutschen Bahn werden Ersatzbusse für Pendler bereitgestellt, die im Fünf-Minutentakt fahren sollen. Trotzdem bräuchten die Fahrgäste während der Bauarbeiten zwischen Alexanderplatz und Zoologischem Garten 10 bis 15 Minuten länger als ursprünglich geplant. Der Grund sei eine nachträgliche Anordnung des Bezirks Mitte, wegen der die Bus-Route geändert werden müsse.

Dadurch könnten die Busse auch nicht am Hackeschen Markt halten. Die Bahn empfiehlt, zwischen Friedrichstraße und Hackeschen Markt die Tram M1 sowie zwischen Hackeschen Markt und Alexanderplatz die Tram M4, M5 oder M6 zu nutzen.

Außerdem könnten Fahrgäste auch auf den Bahnregionalverkehr zwischen Ostbahnhof, Alexanderplatz und Friedrichstraße umsteigen, es seien zusätzliche Züge geplant. Auch der Umstieg auf die U-Bahnlinien U5 zwischen Alexanderplatz und Berliner Hauptbahnhof und U2 zwischen Alexanderplatz und Zoologischer Garten biete sich an.

Nicht nur die Bahn nimmt ab Montag Bauarbeiten in Berlin vor. Wie die Senatsverwaltung für Mobilität am Donnerstag mitteilte, wird der Straßentunnel am Alexanderplatz ebenso unterbrochen. Zunächst werden Autofahrer die beiden Fahrspuren der Tunnelzufahrt von der Otto-Braun-Straße in Richtung Leipziger Straße/Potsdamer Platz bis zum 31. Juli nicht nutzen können. Im Anschluss werden dann beide Fahrspuren vom Molkenmarkt in Richtung Alexanderstraße/Prenzlauer Berg bis zum 22. August gesperrt sein.

Die Fußgänger- und Radfahrerführung sowie die Verkehrsführung für die Buslinien 248 und 300 seien nicht von den Bauarbeiten betroffen und könnten wie gewohnt genutzt werden.