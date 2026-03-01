Nach dem zweitägigen Warnstreik im Berliner Nahverkehr stehen Baumaßnahmen an der S-Bahn an. Mehrere Linien fahren noch bis heute Nacht eingeschränkt.

Berlin - Nach dem zweitägigen Warnstreik bei U-Bahnen, Straßenbahnen und den meisten Bussen müssen sich Fahrgäste in Berlin heute weiter auf Einschränkungen durch Baumaßnahmen einstellen.

Nach Angaben der S-Bahn auf der Plattform X fahre auf mehreren Linien noch bis heute Nacht kein Zugverkehr zwischen Schöneweide und Ostkreuz beziehungsweise Neukölln. Betroffen sind unter anderem die Linien S3, S41, S42, S46, S47, S8, S85 und S9. Stattdessen sind Ersatzbusse im Einsatz.

Die S-Bahn empfiehlt Fahrgästen, auf geänderte Takte, Gleise und Fahrpläne zu achten. Die regulären Verbindungen sollen mit Betriebsschluss wieder aufgenommen werden.