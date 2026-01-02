Berlin - Die Ringbahn der Berliner S-Bahn ist im Norden der Stadt weiterhin unterbrochen. Grund ist ein Brand in Wedding in der Silvesternacht. Wann die Züge wieder zwischen Gesundbrunnen und Westhafen durchfahren können, stand am Vormittag noch nicht fest, wie ein Sprecher der Bahn sagte. Im Laufe des Tages sollte es weitere Informationen geben.

In der Silvesternacht brannte ein Aufsichtshäuschen auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Wedding. Nach Angaben der Bahn muss die Statik des Gebäudes begutachtet und gesichert werden. Erst dann können die S-Bahnen diese Stelle wieder durchfahren. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen.