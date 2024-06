Hannover - Der S-Bahn-Verkehr in Hannover läuft nach einem Stromausfall im Süden der Stadt wieder. Die wegen des Ausfalls entstandene Stellwerksstörung sei in der Nacht behoben worden und alle Linien verkehrten wieder nach Plan, teilte die Betreibergesellschaft Transdev am Donnerstagmorgen mit. Nach dem Stromausfall in der Nacht zu Mittwoch gab es den Tag über Schwierigkeiten beim Betrieb des Stellwerkes. Auch Wohnungen waren von dem Stromausfall betroffen.

Grund dafür war nach Angaben einer Sprecherin des Energieversorgers Avacon ein Vogel, der in einem Umspannwerk in Barsinghausen auf einer Hochspannungsspule landete und so die Störung auslöste. Die Störung wurde durch Techniker schnell behoben und dauerte nur knapp eine halbe Stunde.

Der Stromausfall löste auch eine Störung in einem Stellwerk in Ronnenberg aus. Im Netz der S-Bahn kam es nach Angaben des Betreibers Transdev deswegen zu erheblichen Einschränkungen. Betroffen waren mehrere Linien. Die Störung wurde zwischenzeitlich kurz behoben, nach ein paar Minuten fiel das Stellwerk jedoch wieder aus. Es kam im Laufe des Tages zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen.