S-Bahnhof wieder in Betrieb: S2 im gewohnten Takt

Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Blankenfelde-Mahlow - Die Bauarbeiten zwischen den S-Bahnhöfen Mahlow und Blankenfelde sind seit Montag offiziell beendet. „Seit heute fährt die S 2 wieder von und nach Blankenfelde wie gewohnt im 20-Minuten-Takt“, teilte ein Sprecher der Bahn mit. „Damit haben wir ein weiteres Etappenziel erreicht und die wohl wichtigste infrastrukturelle Lebensader unserer Gemeinde ist wieder wie gewohnt nutzbar“, fügte Michael Schwuchow (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow, an.

Seit April 2022 wurden zwischen Mahlow und Blankenfelde die S-Bahngleise nach Westen verschoben, um Platz für die Fernbahn Richtung Dresden zu schaffen. Die Maßnahme kostete nach Bahnangaben etwa 60 Millionen Euro. Die Fernstrecke wird östlich der S-Bahngleise entstehen und Zuggeschwindigkeiten von etwa 200 Kilometern pro Stunde ermöglichen.

Die zweite Baustufe des Ausbaus der Strecke Berlin-Dresden soll laut Bahn von 2028 bis 2029 erfolgen. Der Streckenausbau entlang der bestehenden S-Bahn-Linie soll den Zugverkehr in Richtung Dresden und zum künftigen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg (BER) beschleunigen. Vom Berliner Hauptbahnhof zum BER gelangen Fahrgäste dann in 20 Minuten, etwa 10 Minuten schneller als über die vorhandenen Strecken. Nach Dresden geht es dann in anderthalb Stunden, gut eine halbe Stunde schneller.