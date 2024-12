Die große Silvesterparty am Brandenburger Tor beginnt am Abend. Das hat auch Auswirkungen auf S- und U-Bahn.

S- und U-Bahnen halten nicht am Brandenburger Tor

Die große Silvestershow am Brandenburger Tor soll am Abend steigen (Archivbild)

Berlin - Wegen der großen Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin halten S- und U-Bahnen vorerst nicht mehr an der gleichnamigen Station. Das teilten die S-Bahn Berlin GmbH und die BVG mit. Betroffen sind demnach die S-Bahnlinien S1, S2 und S25 und die U-Bahnlinie 5. Reisende werden gebeten, alternativ zum Beispiel die S-Bahnhöfe Potsdamer Platz, Friedrichstraße und Hauptbahnhof zu nutzen. Aufgrund der Veranstaltung verkehren auch mehrere Bus-Linien nicht oder nur eingeschränkt.

Seit 16.00 Uhr können Besucher auf das Gelände der Silvesterparty auf der Straße des 17. Juni. Der Zugang ist laut Veranstalter ausschließlich am Großen Stern nahe der Siegessäule möglich. Bis zu 65.000 Menschen können vor Ort feiern, es gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Rund um das Gelände sind Straßen gesperrt, auch für den Fuß- und Radverkehr.

Die Show wir ab 20.15 Uhr im ZDF live übertragen. Geplant sind Auftritte der Rapperin Shirin David und weiterer Stars wie Maite Kelly, Bausa, Esther Graf, Nemo und Peter Schilling.