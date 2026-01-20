Nach mehr als 30 Jahren in der Politik zieht sich Sabine Zimmermann krankheitsbedingt zurück. Ihr Landtagsmandat übernimmt ein Kommunikationswissenschaftler aus Leipzig.

Dresden - Sabine Zimmermann (BSW) scheidet aus dem Landtag in Sachsen aus und vollendet damit ihren Abschied aus der Politik. Die bisherige BSW-Fraktionsvorsitzende legt ihr Mandat als Landtagsabgeordnete heute nieder, wie die Fraktion mitteilte. „Politik bedeutet für mich, Stellung zu beziehen, Verantwortung zu tragen und für diejenigen einzustehen, die zu oft überhört werden“, sagte Zimmermann laut der Mitteilung. „Dafür habe ich gearbeitet, gestritten und gekämpft.“

Rückzug aufgrund einer Erkrankung

Zimmermann hatte den Rückzug bereits im vergangenen September angekündigt. Auch als Landesparteivorsitzende zog sie sich zurück. Grund für ihren Abschied nach mehr als drei Jahrzehnten in der aktiven Politik ist eine Erkrankung.

Nach der Wende war Zimmermann zunächst Gewerkschafterin und SPD-Mitglied. Später saß sie für die Linken im Bundestag und leitete dort eine Zeit lang den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2023 trat sie aus der Linkspartei aus und schloss sich dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an.

Mandat geht an Kommunikationswissenschaftler

Das frei gewordene BSW-Mandat übernimmt Eric Recke, Kommunikationswissenschaftler aus Leipzig, der zuvor als parlamentarischer Berater für Haushalt, Wissenschaft, Medien, Kultur und Wirtschaft für die Fraktion tätig war.