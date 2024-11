In der spanischen Region Valencia hat eine Flut für große Verwüstungen gesorgt. In Sachsen-Anhalt sorgt das für Bestürzung - und ein Angebot.

Magdeburg - Nach dem verheerenden Hochwasser in Spanien will die Landesregierung von Sachsen-Anhalt helfen. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) habe in einem Schreiben an den Präsidenten der Region Valencia, Carlos Mazón, direkte Hilfen angeboten und dazu eine Ansprechpartnerin benannt, teilte die Staatskanzlei mit.

„Sachsen-Anhalt und die Region Valencia verbindet seit vielen Jahren eine Partnerschaft, daher ist es der Landesregierung ein besonderes Anliegen in diesen herausfordernden Zeiten unsere Anteilnahme und Unterstützung zum Ausdruck zu bringen“, erklärte Haseloff.

Der Osten Spaniens war vergangene Woche von einem „Jahrhundert-Unwetter“ getroffen worden. Mehr als 200 Menschen starben. In der Region Valencia sind über 60 Gemeinden schwer betroffen, viele Straßen sind noch immer mit Schlamm bedeckt.