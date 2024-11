Am Martinstag, dem 11. November, gibt es in vielen Haushalten traditionell Gänsebraten. Woher kommen die Tiere für den Bedarf Sachsen-Anhalts?

Lediglich 100 Gänse wurden im Jahr 2023 in Sachsen-Anhalt ökologisch gehalten.

Magdeburg/Halle - Nach Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr 15,4 Tonnen gefrorenes Gänsefleisch aus Polen eingeführt worden. Die Importe hätten einen Wert von 74.000 Euro gehabt, teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Martinstags (11. November) in Halle mit. Der östliche Nachbar ist seit vier Jahren das einzige Herkunftsland für Gänsefleischimporte. Zuvor wurde das Geflügelfleisch auch aus Ungarn importiert.

In Sachsen-Anhalt wurden am 1. März 2023 den Angaben nach 11.500 Gänse gehalten - 100 davon unter ökologischen Bedingungen. Einen ähnlich hohen Bestand an Gänsen gab es demnach mit 11.372 Tieren im Jahr 2010.

Am 11. November gibt es in vielen Haushalten traditionell Gänsebraten. Da danach die Fastenzeit beginnt, nutzen viele Menschen noch einmal die Gelegenheit, sich bei diesem Festmahl satt zu essen.