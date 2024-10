Halle - Im Sommermonat August haben sich mehr Touristen für einen Besuch in Sachsen-Anhalt entschieden. Das teilte das Statistische Landesamt in Halle mit. So verbuchte das Land im August etwa 371.800 ankommende Gäste und damit ein deutliches Plus von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Gegenzug ist die Zahl der Übernachtungen um 0,3 Prozent auf 939.300 gesunken. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste sank somit von 2,7 auf 2,5 Tage.

Ein Großteil der Touristen (91,6 Prozent) kam aus dem Inland. Den größten Zuwachs registrierte die Region Anhalt-Wittenberg. Dort wurden 14,9 Prozent mehr Besucher und ein Anstieg von 8,4 Prozent bei den Übernachtungen gezählt. Teils herbe Verluste verzeichnete dagegen die Region Magdeburg, Elbe-Börde-Heide. Dort gab es 1,4 Prozent weniger Gäste und 13,9 Prozent weniger Übernachtungen.