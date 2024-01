Magdeburg - Sachsen-Anhalt sucht in einer neuen Ausschreibungsrunde 223 Lehrkräfte. Für 148 der ausgeschriebenen Stellen wird eine Zulage gezahlt, weil sie als schwer zu besetzen gelten, wie das Bildungsministerium am Dienstag in Magdeburg mitteilte. Für berufsbildende Schulen werden 57 Stellen offeriert, 60 für Sekundarschulen und je rund 30 für Gymnasien und Gemeinschaftsschulen. 26 sind es für Grundschulen und 15 für Förderschulen. Die Bewerbungsfrist für ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sowie für Lehrkräfte im Seiteneinstieg endet am 29. Februar.

Auf Sachsen-Anhalts jüngste Ausschreibungsrunde für Lehrkräfte hatten sich 436 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet - 97 von ihnen waren ausgebildete Lehrkräfte und 339 Seiteneinsteiger. Zudem gab es auf 166 der 562 ausgeschriebenen Stellen keine Bewerbungen, wie das Bildungsministerium erklärte.