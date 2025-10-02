An den Schulen fehlen Lehrerinnen und Lehrer. Das Land sucht grundständig ausgebildete Lehrkräfte, aber auch Seiteneinsteiger. Wo werden sie besonders gebraucht?

Magdeburg - Sachsen-Anhalt sucht weiter stetig Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt wurden 263 Stellen für Lehrkräfte ausgeschrieben, davon elf an berufsbildenden Schulen, wie das Bildungsministerium in Magdeburg mitteilte. Schwerpunkt sind Sekundarschulen mit 73, Förderschulen mit 68 und Grundschulen mit 51 zu besetzenden Stellen. Neben grundständig ausgebildeten Lehrkräften seien ausdrücklich auch Lehrkräfte im Seiteneinstieg willkommen. Bewerbungsschluss ist am 31. Oktober.