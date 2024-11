Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat wieder 288 Stellen für Lehrkräfte an Schulen ausgeschrieben und erweitert die Möglichkeiten von Seiteneinsteigern. Für Jobs an Sekundar- und Gemeinschaftsschulen oder im Sekundar-I-Bereich an Gesamtschulen könnten sich Interessierte bewerben, wenn sie mindestens über einen Realschlussabschluss und über eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatlich anerkannter Erzieher verfügten, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg mit.

Es sei eine mindestens dreijährige hauptberufliche Tätigkeit als pädagogische Mitarbeiterin oder pädagogischer Mitarbeiter nach der Erzieher-Ausbildung erforderlich. Bislang sei das nur für Grundschulen sowie Förderschulen mit dem Schwerpunkt „Lernen“ möglich gewesen.

Grundschullehrkräfte für Sekundarschulen

Wer in dieser besonderen Form des Seiteneinstiegs beginne, arbeite zunächst auf ein Jahr befristet. Der Arbeitsvertrag könne unter bestimmten Bedingungen entfristet werden. Neu ist auch, dass sich Grundschullehrkräfte auf Stellen in Sekundarschulen bewerben können, so das Ministerium weiter. Sie würden ausschließlich in den Klassenstufen 5 und 6 eingesetzt und nur in den Fächern, für die sie die Lehrbefähigung an Grundschulen hätten.

Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) erklärte: „Die Neuerungen sind ein wichtiger Schritt, um die Vielfalt und Qualität des Unterrichts weiter zu sichern.“

Von den 288 ausgeschriebenen Stellen sind 121 in Sekundarschulen, 46 in Grundschulen und 29 in Förderschulen. Für die anderen Schulformen liegen die Zahlen darunter. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2024.