Aschersleben/Magdeburg - Sachsen-Anhalt bildet weiter verstärkt Polizistinnen und Polizisten aus. Auch 2024 sollen rund 550 Polizeianwärterinnen und -anwärter ein Studium oder eine Ausbildung an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben beginnen, wie das Innenministerium am Dienstag in Magdeburg anlässlich des Internationalen Tags der Bildung (24.1.) mitteilte. Bewerben können sich Interessierte zwischen 16 und 37,5 Jahren mit einem Realschulabschluss oder zwischen 16 und 37 Jahren mit einem Abitur oder Fachabitur.

Derzeit würden in Aschersleben mehr als 1000 Frauen und Männer auf den Polizeidienst vorbereitet. 2023 seien 258 Studien- und 286 Ausbildungsplätze besetzt worden. Die Bewerberzahlen seien gestiegen. Sachsen-Anhalt will die Zahl der Polizeibeamtinnen und -beamten bis zum Ende der Legislaturperiode auf mindestens 7000 aufstocken.