Dessau-Roßlau - Einen Tag vor Rosenmontag haben in Sachsen-Anhalt Närrinnen und Narren den Karneval mit Umzügen und Partys gefeiert. So zogen am Sonntag ab 11.11. Uhr Vereine unter dem Motto „Dessau-Roßlau Helau! - Wir ziehen alle an einem Tau“ bis vor das Rathaus der Stadt. Die Strecke wurde gesäumt von Hunderten Schaulustigen, wie ein dpa-Reporter berichtete.

Bei ausgelassener Stimmung warfen Karnevalisten Kamelle und Konfetti in die Menge, sangen und schunkelten bei Sonnenschein. „Zwei Jahre haben wir uns nicht gesehen, jetzt freuen wir uns auf ein Wiedersehen“, hieß es unter anderem. Hintergrund ist, dass wegen der Corona-Pandemie, die 2020 in Deutschland angekommen war, Feiern nur eingeschränkt oder gar nicht möglich waren.

Unterdessen fieberten Karnevalisten andernorts ihren Umzügen und Partys am Montag entgegen. So gilt in Sachsen-Anhalt die Stadt Köthen als eine Hochburg des närrischen Treibens. Auch in Halle ist ein Rosenmontagsumzug geplant. Dessau-Roßlau feiert traditionell bereits einen Tag vorher Straßenkarneval. In Sachsen-Anhalt gehören dem Karneval-Landesverband nach eigenen Angaben rund 190 Vereine mit 17 600 aktiven Mitgliedern an.