Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt haben im ersten Halbjahr 2025 etwas weniger für das Lotto-Spielen ausgegeben - gleichzeitig ist die Zahl der Hochgewinne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Die Höhe der Spieleinsätze habe um etwa zwei Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, teilte Lotto-Toto Sachsen-Anhalt in Magdeburg auf Nachfrage mit. Die Lottospieler hätten im ersten Halbjahr rund 105 Millionen Euro für Lotto-Produkte ausgegeben. Der Spieleinsatz pro Kopf und Woche lag bei 1,85 Euro. Hohe Jackpots bei Lotto 6aus49 und Eurojackpot waren ausgeblieben.

Es wurden 303 Gewinne ab 5.000 Euro erzielt, das waren 50 mehr als im ersten Halbjahr 2024, wie es weiter hieß. Darunter waren 20 Gewinne ab 50.000 Euro und somit zwei mehr als im Vorjahreszeitraum.

Im Februar der bislang höchste Gewinn im Lotto 6aus 49 im Land

Im Februar wurden zwei Sachsen-Anhalter zu Lotto-Millionären: Einem Mann aus dem Großraum Harz glückte der bislang höchste Gewinn im Lotto 6aus49 in Sachsen-Anhalt - er wurde um mehr als 23,35 Millionen Euro reicher. Im Landkreis Mansfeld-Südharz gewann ein Lottospieler mit einem einfachen Sechser rund 1,67 Millionen Euro.

Allerdings bemerken nicht alle Spieler ihr Glück. Lotto-Toto Sachsen-Anhalt wartet etwa noch auf jemanden, der am 30. April 2024 im Landkreis Wittenberg bei Eurojackpot einen Gewinn von 250.246,20 Euro erzielte. Meldet sich der Gewinner nicht vor dem Ablauf des 31. Dezember 2027, fließt das Geld in eine Sonderauslosung. Der Eurojackpot-Spielschein war laut Lotto im April 2024 mit nur einem Tipp für zwei Ziehungen abgegeben worden. Der Spieleinsatz lag bei vier Euro plus Bearbeitungsgebühr.

Und was spielen die Sachsen-Anhalter so?

„Lotto 6aus49 ist der Klassiker und nach wie vor das beliebteste Produkt bei Lotto Sachsen-Anhalt“, sagte Geschäftsführer Stefan Ebert. Knapp die Hälfte aller Spieleinsätze werde dafür ausgegeben. Die Lotterie Eurojackpot habe im ersten Halbjahr etwa ein Viertel der Gesamt-Spieleinsätze verbucht. Rubbellose seien 2025 bislang um etwa sieben Prozent stärker nachgefragt worden. Und auch Bingo, die Umweltlotterie von Lotto, habe ein Plus von zehn Prozent eingefahren.

Gewonnen hat auch das Staatssäckel. Die Landeskasse erhielt in diesem Jahr bislang 39,6 Millionen Euro an Lotterie- und Sportwettensteuern sowie Glücksspielabgaben, im ersten Halbjahr 2024 waren es noch 40,3 Millionen Euro gewesen. Außerdem fließt ein Teil der Einnahmen aus den Lotto-Produkten auch in gemeinnützige Projekte von Sport über Soziales bis zum Denkmalschutz. Zusammen förderte die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt von Januar bis Ende Juni 235 Projekte mit knapp 3,7 Millionen Euro.