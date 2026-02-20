Streitigkeiten zwischen Bürgern und Behörden werden an den Verwaltungsgerichten ausgetragen. Dort ist jetzt die E-Akte eingezogen. Aktuell kann manches noch etwas länger dauern.

Magdeburg - Am Oberverwaltungsgericht in Magdeburg sowie an den Verwaltungsgerichten in Magdeburg und Halle wird jetzt mit der elektronischen Akte gearbeitet. Rund 120 Bedienstete bearbeiteten die Verfahren nun vollständig elektronisch im Echtbetrieb, teilte das Justizministerium in Magdeburg mit. Die Verwaltungsgerichte sind für öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zwischen Bürgern und Behörden zuständig. Weitere Bereiche der Justiz sollen folgen bei der Einführung der E-Akte.

Der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, Oliver Becker, sprach von einem enormen Kraftakt. Arbeitsplätze und Abläufe hätten sich grundlegend verändert. Dabei seien die Verwaltungsgerichte mittendrin in einer Welle von Asylklagen. „Vor diesem Hintergrund möchte ich insbesondere bei den Verfahrensbeteiligten um Verständnis und Geduld bitten, wenn gerichtliche Schreiben, Urteile oder Eingangsbestätigungen derzeit später ankommen als üblich“, so Becker.