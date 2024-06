Dresden - Das Land Sachsen will ehrenamtliche Helfer im Katastrophenschutz und Rettungsdienst für ihren Einsatz auszeichnen. Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, werden bis zu 250 Helferinnen und Helfer zu einem Empfang geladen. Dabei sollen die Helferehrenzeichen als Steckkreuz in Silber verliehen werden. Eingeladen sind demnach Helfer des Katastrophenschutzes und Rettungsdienstes, des THW, des Landeskommandos Sachsen, sowie Repräsentanten von Hilfsorganisationen. Der Empfang soll am Sonntag stattfinden.