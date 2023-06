Sachsen - Zur Unterstützung von Fischwirtschaft und Naturschutz werden sächsische Teichwirtinnen und Teichwirte 2,5 Millionen Euro Fördermittel erhalten. Die Trockenheit hatte die Teichwirtschaft in den vergangenen Jahren sehr gefordert, wie das Agrarministerium am Freitag mitteilte. Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Grüne) betonte, wie wichtig die Teichwirtschaft für den Erhalt von Artenvielfalt sei. Die Mittel sollen neben dem Naturschutz auch den wirtschaftlichen Betrieb unterstützen. Insgesamt werden die Fördergelder an 87 Unternehmen der Fischwirtschaft ausgezahlt.