Ein KI-gestützter Nudelautomat und ein Sternekoch - mit diesen Highlights präsentiert sich der Freistaat bei der Messe in Berlin. Zum ersten Mal ist auch die Ausbildung an Bord.

Dresden/Berlin - Sachsens Agrar- und Ernährungsbranche ist in diesem Jahr mit 20 Ausstellern bei der sogenannten Grünen Woche in Berlin (16. bis 25. Januar) vertreten. Bei der weltgrößten Fachmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau präsentieren sich mit dem Beruflichen Schulzentrum (BSZ) für Agrarwirtschaft und Ernährung sowie der Dualen Hochschule Sachsen in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Ausbildungsstätten aus dem Freistaat, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilte.

„Wir sind sehr dankbar und sehr stolz, dass das zustande gekommen ist“, sagte Anja Unger, Schulleiterin des BSZ, bei der Vorstellung des Messeauftritts. Die Berufsschüler seien schon aufgeregt, ihre Ausbildungen den Besuchern näherzubringen. Der Bedarf an Fachkräften sei groß, daher wolle man sich gemeinsam mit den Betrieben dafür engagieren, dass junge Leute den Weg in die Ernährungs- und grünen Berufe finden.

Highlights: Nudelautomat und Sternekoch

Die insgesamt 29 beteiligten Firmen sowie acht Vereine und Initiativen würden die über 8.300 sächsische Betriebe und knapp 72.000 Beschäftigte in der Branche repräsentieren, sagte Landwirtschaftsminister Ludwig von Breitenbuch (CDU). Sie stellen in Berlin einige Produktneuheiten vor. Der Nudelhersteller Teigwaren Riesa zeigt etwa gemeinsam mit dem Partner New Age of Food einen KI-gestützten Automaten, der Nudelgerichte zubereitet.

Ein weiteres Highlight ist die Show-Küche unter dem Motto „Sachsen schmeckt“ in Kooperation mit dem Hotel- und Gaststättenverband Sachsen (Dehoga). Dort ist unter anderem ein Auftritt des Sterne- und TV-Kochs Robin Pietsch geplant.

Dialog und Austausch im Mittelpunkt

Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum. Sie versteht sich als Plattform für den direkten Austausch mit Verbraucherinnen und Verbrauchern und für Dialog innerhalb der Ernährungs- und Landwirtschaftsbranche. Es werden 300.000 Besucher erwartet.

Die Kosten für den sächsischen Messeauftritt liegen nach Angaben von Breitenbuchs bei knapp 800.000 Euro. Davon übernehmen die Aussteller 108.000 Euro, der Rest wird von Steuermitteln finanziert. Organisation und Betreuung übernimmt erneut die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS).

Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen im vergangenen Jahr war die Teilnahme des Freistaats an der Messe auf der Kippe gestanden. Erst mit dem Haushaltsbeschluss im Sommer fiel die Entscheidung. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Präsenz deutlich verkleinert: Sachsen teilt sich in diesem Jahr eine Halle mit Berlin.