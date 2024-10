Sachsen sieht sich als Leseland und will deshalb auch auf der Buchmesse in Frankfurt punkten - vor allem auch mit Kinderbüchern.

Sachsen will sich mit einem vielfältigem Programm auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren (Symbolbild).

Dresden/Frankfurt - Druckereien, Verlage und Autoren aus Sachsen möchten sich mit einem vielfältigen Programm auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren. Die Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) hat dazu einen Gemeinschaftsstand organisiert. Zudem seien zahlreiche sächsische Akteure der Branche mit eigenen Ständen vertreten. Neben klassischen Büchern und E-Readern würden auch Lösungen für die digitale Barrierefreiheit vorgestellt, teilte die WFS mit. Die Buchmesse findet vom 16. bis 20. Oktober statt.

Laut Wirtschaftsförderung liegt in diesem Jahr ein Schwerpunkt auf Kinderbüchern. Am Gemeinschaftsstand wird ein Veranstaltungsprogramm mit Lesungen, Vorträgen und Diskussionen geboten. Das Unternehmen SDP Sachsendruck GmbH will nach eigenen Angaben als weltweit erste Druckerei auf Wunsch vegane Bücher aus Pappe herstellen. Das dafür genutzte Papier darf demnach keine tierischen Abbauprodukte enthalten.