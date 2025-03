Sachsen Zwickau verliert Kellerduell in Buxtehude

Buxtehude - Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben ihre 15. Saisonniederlage in der Bundesliga erlitten. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch verloren das Kellerderby beim Drittletzten Buxtehuder SV mit 29:30 (12:16) und bleiben nach der achten Partie in Serie ohne Sieg Vorletzter. Der letzte Erfolg gelang am 29. Januar beim 27:26 gegen den TSV Bayer Leverkusen.

Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Anika Hampel (8/6), die in der Schlussminute den entscheidenden Siebenmeter zum 30:28 verwandelte, und Levke Kretschmann (7). Für Zwickau erzielten Blanka Klajdon (9/3), Kaho Nakayama (7) und Arwen Gorb (6) 22 der 29 Treffer des Teams aus Sachsen.

Die Gäste erwischten den besseren Start und lagen nach zwölf Minuten mit 6:4 vorn. Doch Buxtehude legte einen 4:0-Lauf auf 8:6 (18.) hin und baute diesen Vorsprung bis zu Pause auf vier Tore aus. Doch die Zwickauer Spielerinnen gaben nicht auf, schafften den 20:20-Ausgleich (40.) und lagen acht Minuten vor dem Ende sogar mit 26:25 vorn. In der Schlussphase allerdings spielten den Gästen die Nerven einen Streich. Buxtehude schaffte die Wende dank der besseren Entscheidungen in der entscheidenden Phase der Partie.