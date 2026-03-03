Im vergangenen Jahr lockten weniger hohe Jackpots Tipper zum Lottospiel. Das schlägt sich im Ergebnis der staatlichen Lotteriegesellschaft nieder.

Leipzig - Sachsens staatliche Lotteriegesellschaft hat 2025 trotz höherer Gebühren für das Lottospiel weniger Umsatz erwirtschaftet. Die Spieleinsätze beliefen sich auf rund 332 Millionen Euro, wie Frank Schwarz, Geschäftsführer der Sächsischen Lotto-GmbH sagte. 2024 hatte Sachsenlotto einen Rekordumsatz von 342,2 Millionen Euro erzielt.

Fehlende Jackpots wirken sich aus

Schwarz begründete den Rückgang mit fehlenden längeren Jackpotphasen bei klassischen Lotterien. Wenn Jackpots über Wochen in schwindelerregende Höhen klettern, zieht das mehr Tipper an. Das war 2025 seltener der Fall, so dass die Lotterieumsätze auch bundesweit zurückgingen. Sachsenlotto hatte im vergangenen Sommer die Preise für bestimmte Lotterien erhöht.

Die sächsische Lotteriegesellschaft setze auf die Entwicklung neuer Formate, sagte Schwarz. Viel Potenzial wird demnach in sogenannten Sofortlotterien gesehen - also Rubbellosen. Hier seien die Einsätze 2025 von 37,4 Millionen auf 38,1 Millionen Euro gestiegen. Sachsenlotto habe mit 24 verschiedenen Losen eines der bundesweit größten Angebote in diesem Bereich.

Lotto-Klassiker dominieren in Sachsen

Nach wie vor ist den Angaben zufolge aber das klassische Zahlenlotto „6 aus 49“ die beliebteste Lotterie im Land. Mit 155,1 Millionen Euro entfielen 46,7 Prozent der Spieleinsätze auf dieses Traditionsprodukt. Danach folgte die europäische Lotterie Eurojackpot, die in Sachsen 23,8 Prozent zum Gesamtumsatz beisteuerte.

Der Großteil der Einsätze wird mit 70 Prozent noch immer in den 1.226 Annahmestellen im Land generiert. Allerdings wachse der digitale Bereich immer stärker, sagte Schwarz. Die Lotteriegesellschaft wolle erreichen, dass möglichst viele Spieler ihre Tipps über die eigene Webseite sachsenlotto.de abgeben - und nicht bei gewerblichen Vermittlern spielen.

Mehr als 120 Millionen Euro an den Freistaat

Vom staatlichen Lottospiel profitiert auch Sachsen. 2025 habe die Lottogesellschaft 122 Millionen Euro an den Freistaat abgeführt, teilte Schwarz mit. Zudem sei gut eine Million Euro aus den Erträgen der Lotterie Glücksspirale an die Wohlfahrtspflege sowie Stiftungen im Bereich Sport, Umwelt und Kultur geflossen.