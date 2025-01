Leipzig - Nach den Einbußen in den Coronajahren sind Sachsens Frei- und Hallenbäder mit der vergangenen Saison durchweg zufrieden. In Leipzig strömten im Vorjahr gut 1,25 Millionen Menschen in die acht Schwimmhallen und fünf Freibäder, zehn Prozent mehr als 2023, wie die Stadt mitteilte. Fast eine Million Gäste kamen in die Schwimmhallen und gut 250.000 in die Freibäder.

„2024 markiert nach 2019 das zweitbeste Ergebnis der Leipziger Sportbäder überhaupt und nach Corona sowie der Energiekrise endlich wieder ein Jahr ohne nennenswerte Störungen“, sagte Geschäftsführer Martin Gräfe.

Auch die Dresdner Bäder haben 2024 mehr Gäste begrüßt als im Schnitt der vergangenen fünf Jahre. Nach Angaben der Dresdner Bäder GmbH kamen rund 1,68 Millionen Besucherinnen und Besucher in die Hallen- und Freibäder sowie die Saunen. Knapp 1,14 Millionen davon nutzten die öffentlichen Angebote. In der Gesamtbilanz sind außerdem das Schul- und Vereinsschwimmen enthalten. Die Dresdner Bäder GmbH betreibt sieben Hallen- und neun Freibäder. Zudem gehören fünf Saunen zum Angebot.

In Chemnitz strömten mehr als 310.000 Besucherinnen und Besucher in die Schwimmhallen. Nach Angaben der Stadt der höchste Wert seit 2019. Auch in Plauen waren die Gästezahlen trotz anspruchsvoller wirtschaftlicher und meteorologischer Rahmenbedingungen gestiegen. In das Stadtbad, die Sauna und die beiden Freibädern kamen 262.821 Besucher, gut 11.000 mehr als 2023. „Alle Angebote und Leistungen wurden ganzjährig sehr stark nachgefragt, besonders alle Leistungen und Angebote im Sportbad und der Herrenhalle verzeichneten einen deutlichen Besucheranstieg“, sagte Ronny Adler, Geschäftsführer der Bäder Plauen GmbH.