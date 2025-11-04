Einmalige Fundstücke aus 300 Jahren: Das Denkmalarchiv öffnet seine Türen und lässt Besucher in die geheime Welt sächsischer Kulturdenkmale eintauchen.

Dresden - Die Schatzkammer der sächsischen Denkmalpflege wird demnächst für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Von Donnerstag (6. November) an zeigt die Jahresausstellung „Gebautes Vermächtnis – Bewahrtes Gedächtnis. Das Sächsische Denkmalarchiv“ im Ständehaus Dresden bislang unbekannte Schätze, wie die Veranstalter mitteilten.

Es werden Einblicke in einen Wissensspeicher gewährt, der die Grundlage für die Arbeit am Kulturdenkmal bildet. Dazu zählen einzigartige, bisher nie gezeigte Bild-, Textquellen und Objekte aus dem 18. bis 21. Jahrhundert zu Kulturdenkmalen aus Sachsen. Die Ausstellung ist bis zum 27. Februar 2027 geöffnet.