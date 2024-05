Der französische Präsident Macron ist mit seiner Frau zu einem Staatsbesuch in Deutschland.

Moritzburg - Im Obst- und Gemüsegarten von Schloss Versailles bei Paris reift künftig auch eine sächsische Apfelsorte. Ministerpräsident Michael Kretschmer schenkte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim Besuch von Schloss Moritzburg am Montag einen „Säulenapfelbaum Rhapsodie“, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber berichtete. Das Gewächs aus einer Baumschule in Kreischa südlich von Dresden soll in den königlichen Gärten von Versailles gepflanzt werden. Kretschmer habe 2023 die Potager au roi 2023 privat mit seiner Familie besucht.

Der „Küchengarten des Königs“ wurde im 17. Jahrhundert im Auftrag von „Sonnenkönig“ Ludwig XIV. angelegt und belieferte den Versailler Hof mit Obst und Gemüse. Auf dem erhaltenen, etwa neun Hektar großen Areal befinden sich mehr als 160 Apfel- und 140 Birnensorten sowie Quitten und Pfirsiche.