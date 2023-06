Dresden - Der regionale Ausbildungsmarkt zieht nach Angaben der Industrie- und Handelskammer Dresden (IHK) weiter spürbar an. Bis Ende Mai hätten 1719 junge Frauen und Männer einen Ausbildungsvertrag in den zur IHK gehörenden Berufsfeldern unterschrieben, teilte die IHK am Mittwoch mit. Das sei ein Plus von mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dadurch setze sich die Erholung - nach dem durch die Corona-Pandemie bedingten deutlichen Rückgang der abgeschlossenen Ausbildungsverträge - fort.

Demnach wurden die meisten Neuverträge in den Berufen der Metalltechnik (446), im Groß- und Einzelhandel (263), in den Kaufmännischen Berufen (247) und in der Hotellerie/Gastronomie (237) abgeschlossen.

Regional betrachtet sei Dresden mit einem Plus von 18 Prozent derzeit eine Ausbildungslokomotive. Ebenfalls deutlich im Plus gegenüber dem Vorjahr liegen die Landkreise Meißen (plus neun Prozent) und Bautzen (plus acht Prozent). Der Landkreis Görlitz bewegt sich mit einem Zuwachs von einem Prozent in etwa auf Vorjahresniveau. Leicht im Minus rangiere der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (minus fünf Prozent). Die IHK geht davon aus, dass es bis zum Beginn des Ausbildungsjahres im September noch Veränderungen geben könnte.