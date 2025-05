Leipzig - Für RB Leipzigs Amadou Haidara ist die Bundesliga-Saison vorzeitig beendet. Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler erlitt eine Innenbandverletzung im linken Knie. Das teilte der Verein nach einer MRT-Untersuchung mit.

Damit steht Haidara, der sich die Verletzung im Training am Dienstagnachmittag zugezogen hatte, für den Saisonendspurt im Kampf um die Champions-League-Qualifikation nicht zur Verfügung. RB tritt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen und eine Woche später daheim (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart an.

Der Nationalspieler von Mali soll zur Saisonvorbereitung wieder dabei sein. Die Knieverletzung soll laut RB-Mitteilung konservativ behandelt werden.