Ende des vergangenen Jahres verletzte sich Dresdens Torhüter Stefan Drljaca am Oberschenkel. Nun zeichnet sich ab, dass er in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommt.

Dynamos Torwart Stefan Drljaca hockt nach einem Gegentor am Boden.

Dresden - Dynamo Dresden muss den Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga wohl komplett ohne Stefan Drljaca bestreiten. Laut einem Bericht der „Bild“ kann der verletzte Torhüter frühestens Mitte April wieder ins Training einsteigen. Die Saison endet - ohne Relegation - bereits einen Monat später. Dass Trainer Markus Anfang in den letzten drei oder vier Spielen noch einmal den Torwart wechselt, ist unwahrscheinlich.

Aktuell vertritt Kevin Broll Drljaca im Dresdner Tor. In sieben Spielen blieb der 28-Jährige erst einmal ohne Gegentor, kassierte insgesamt elf Treffer. „Was von den Gegnern aufs Tor kommt, ist gleich drin. Das nagt schon an einem“, sagte Broll. Dynamo gelangen in dieser Zeit nur zwei Siege, im Aufstiegsrennen liegen die Sachsen als Zweiter nur noch zwei Punkte vor Relegationsplatz drei.

Drljaca war bis Ende vergangenen Jahres Stammtorhüter bei Dynamo, verletzte sich dann am vorderen, rechten Oberschenkel. Eine konservative Behandlung schlug nicht wie gewünscht an und der 24-Jährige musste sich einer Operation unterziehen. Daraufhin verpflichtete der Club Daniel Mesenhöler, der in der 3. Liga bereits beim Halleschen FC und Viktoria Köln aktiv war, als neuen Ersatztorhüter.