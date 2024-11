Oberhof - Der Saisonauftakt am Fallbachlift in Oberhof verzögert sich. Statt wie geplant am Montag ist nun eine Eröffnung am 6. Dezember anvisiert, sagte Betriebsleiter Ronald Kabitzsch. In den letzten Tagen sei es wärmer gewesen als ursprünglich gemeldet. Es sei zwar schon relativ viel beschneit worden, allerdings fehlten noch einige Lücken. Ob es wirklich der Nikolaustag wird, hänge auch am Temperaturverlauf in der kommenden Woche.

Noch länger müssen sich Wintersportfans bei Thüringens größtem Skigebiet gedulden: Die Skiarena Silbersattel in Steinach hatte schon länger angekündigt, erst am 14. Dezember ihre Pforten öffnen zu wollen - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.