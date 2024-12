Altenberg/Eibenstock - Einige Skigebiete in Sachsen starten an diesem Wochenende in die Wintersaison. Wie das sächsische Tourismusministerium mitteilte, öffnen in Altenberg im Osterzgebirge sowie in Eibenstock im Westerzgebirge bereits am Samstag die Skilifte. In Oberwiesenthal am Fuß des Fichtelbergs soll am Samstag der Beginn der Saison gefeiert werden - allerdings noch ohne Skibetrieb. Die meisten Skigebiete planen, in der kommenden Woche die Pisten zu öffnen.

In Sachsen gibt es 67 Skigebiete und mehr als 40 Skilifte - überwiegend betrieben von privaten Vereinen. Oberwiesenthal ist mit sechs Liften das größte Skigebiet im Freistaat. Die Lifte liegen auf einer Höhe von 914 bis 1.215 Metern.

„Unsere Wintersportregionen sind für Sachsens Tourismus ein bedeutender Faktor, denn sie locken jedes Jahr Tausende Gäste aus nah und fern in den Freistaat“, sagte die sächsische Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU). Da Schnee jedoch nicht mehr selbstverständlich sei, sei es entscheidend, dass sich Wintersportorte auch als Ganzjahres-Reiseziele positionierten. So könnten Gäste bei jeder Wetterlage attraktive Erlebnisse genießen, während die bestehende Infrastruktur vielseitiger genutzt werde.