Dresden - Der Frühjahrsputz in Sachsens historischen Schlössern und Gärten ist erledigt, jetzt steht vielerorts der Saisonstart bevor. Burgen wie Mildenstein, Kriebstein und Gnandstein öffnen ab 1. April wieder ihre Tore, wie das Schlösserland Sachsen mitteilte. Schloss Moritzburg zeigt mit dem Frühlingsbeginn wieder seine Barockausstellung mit den Ledertapeten und dem Federzimmer.

In den Gärten bricht die Zeit der Frühblüher an. Im Barockgarten Großsedlitz seien 8.000 Pflanzen in den Beeten. Sie können ab 1. April angeschaut werden. Der Klosterpark Altzella eröffnet seine Saison am 5. April mit einem Mittelalterspektakel. 2025 feiert das Kloster sein 850-jähriges Bestehen. Schloss Wackerbarth lädt im März und April zum Sektfrühling mit dem ersten zarten Grün des neuen Jahrgangs ein.