Dresden - Der Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich hat seine letzte Ruhe auf dem Waldfriedhof Weißer Hirsch in Dresden gefunden. Dort wurde er an der Seite seiner 2020 verstorbenen Ehefrau Anne-Kathrein beigesetzt, wie sein Manager Gunter Grebler am Samstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Seine Familie habe ihn am Freitagnachmittag im engsten Kreis auf seinem letzten Weg begleitet.

Der 1944 im thüringischen Eisenberg geborene Emmerlich war am 19. Dezember im Alter von 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Mit seinem sonoren Bass war er nicht nur als Opernsänger bekannt, sondern hatte auch mit verschiedenen Fernsehsendungen ein großes Publikum erreicht.