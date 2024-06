Plauen - Die Sanierung der mehr als 150 Jahre alten Elstertalbrücke im Vogtland geht in den Endspurt. Derzeit werden für die Fahrbahnwanne ein neuer Belag aufgebracht, Gleise und Weichen montiert und der Schotter aufgefüllt, wie die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mitteilte. Von September an sollen dann wieder Züge auf beiden Gleisen der nach DB-Angaben zweitgrößten Ziegelsteinbrücke der Welt fahren.

Parallel dazu setzen Experten noch bis Ende 2025 die Pfeiler und Gewölbe an der denkmalgeschützten Brücke instand. Hierzu werden mehr als 36.000 Ziegel gegen neue Sonderanfertigungen nach historischem Vorbild ausgetauscht. Die Brückenarbeiten erfolgen weitgehend im laufenden Betrieb. Dafür baut die DB immer nur an einem Gleis und die Züge können auf dem anderen fahren. Dennoch sind zum Teil Sperrungen notwendig, die den Bahnverkehr zeitweise einschränken.

Die Elstertalbrücke wurde zwischen 1846 und 1851 errichtet. Sie ist mit ihren zwei Etagen und imposanten Mittelbögen 68 Meter hoch und 270 Meter lang. Das Bauwerk führt bei Jocketa über die Weiße Elster.