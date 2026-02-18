Köln - Sie gibt eine Zugabe: Sängerin Sarah Engels kehrt in das opulente Musical „Moulin Rouge!“ zurück. Das kündigten die Macher des Bühnenstücks in Köln an. Die 33-Jährige werde an 24 weiteren Terminen als Satine zu sehen sein - also als jene weibliche Hauptfigur, die im Musical der Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge ist. Erster Comeback-Termin ist am 20. Mai.

Für Engels, die einst durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt wurde, bedeutet das die Fortsetzung ihrer erst kürzlich begonnenen Musical-Karriere. Im vergangenen Jahr war sie überraschend für „Moulin Rouge!“ verpflichtet worden - ohne Vorerfahrung auf einer Musicalbühne. „Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich - und auch eine Herausforderung, das muss man sagen“, verriet sie damals der dpa.

Viel positives Feedback

Zunächst waren 15 ausgewählte Vorstellungen bis Ende Januar angekündigt worden. Nun geht es weiter - vor allem, weil die Sängerin in der Rolle überzeugte. „Ich habe noch nie für ein Projekt so viel positives Feedback bekommen“, sagte Engels. Theaterleiterin Michaela Guth berichtete, dass es eine „enorme Nachfrage“ mit schnell ausverkauften Shows gegeben habe. „Wir freuen uns sehr, diese Erfolgsgeschichte gemeinsam fortzuschreiben.“

Für Engels sind es aktuell ereignisreiche Tage. Am 28. Februar nimmt sie als eine von neun Acts am Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) teil. Sollte sie sich gegen die Konkurrenz durchsetzen können, könnte sie am 16. Mai in Wien Deutschland musikalisch vertreten - nur wenige Tage vor ihrem geplanten Comeback bei „Moulin Rouge!“.

Auch das Musical selbst geht in eine Umbruchphase. Am 18. Juli ist die letzte Vorstellung in Köln geplant. Von Herbst an soll es in Hamburg zu sehen sein. Es basiert auf dem Film „Moulin Rouge“ von 2001, in dem Nicole Kidman und Ewan McGregor zu sehen waren.